Concepción del Uruguay: Conceden la libertad para acusada de Narcomenudeo y prorrogan la prisión domiciliaria para su cómplice

La pasada semana se dispuso conceder la libertad a una mujer que está imputada de la venta de estupefacientes al por menor (narcomenudeo), pero deberá someterse a diferentes reglas de conducta impuestas por el juez interviniente.

La Fiscalía dio detalles de los elementos secuestrados en procedimiento policial, como ser estupefaciente y elementos electrónicos que fueron analizados y se espera los resultados.

Por otra parte, se está llevando a cabo reconocimiento de culpabilidad y de participación como autoría en el caso de la Sra. A. Teresa, y de participación «secundaria» en el caso de S. Micaela, y se ha avanzando con las partes en la definición de una salida alternativa -Juicio Abreviado, por lo que se solicitó la libertad con medidas estrictas en el caso de S. Micaela y la prórroga de la medida de Arresto Domiciliario de A. Teresa, pero modificando tanto el domicilio de cumplimiento -y radicación también de Micaela-, así como los cuidadores, ello debido a lo manifestado por el defensor respecto al cuidado de su hijo y madre que se encontrarían enfermos, por el plazo de 90 dias

Tras la conformiad de la Defensa, e, juez de Garantías, doctor Gustavo Díaz, resolvió disponer la prórroga de la prisión preventiva morigerada modalidad domiciliaria de la coimputada A. TERESA, por 90 días, en tanto que dispuso la inmediata libertad de S. Micaela, imponiéndosele medidas de coerción que se le detallan y explican, todo ello bajo apercibimiento de serle ordenada su detención y por el término de 90 días.

