Caseros: Construcción de quincho en el parque de los barrios IAPV y de viviendas municipal

En el sector noroeste del Parque de los Barrios IAPV y de Viviendas Municipal se está construyendo un quincho de estructura de madera y techo de paja estilo uruguayo.

Luego de la instalación de este quincho, se prevé la construcción de otro de iguales características. Dichos quinchos estarán a una distancia de 10 mts entre ellos, separados por un juego de parrilleros. En el sector también se establecerá un cuerpo de sanitarios.

Los quinchos tendrán un diámetro de 10 metros, con tijeras de eucaliptus, alfajías de madera de 2´x2´x4´ y postes de eucaliptus tratados. Además, serán techados con paja brava de un espesor mínimo de 25cm.

Esta primera construcción se encuentra a cargo de la firma Lucrecia M. Cattaneo, adjudicada según el Decreto N°43/25DEM que aprueba el Concurso de Precios N°12/25, que se encuentra comunicado en el Boletín Oficial de la Municipalidad de Caseros del mes de Junio/2025.

