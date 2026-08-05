Sancionaron al exjefe de la Departamental Uruguay de Policía por faltante de dinero: decretaron 55 días de arresto

El Gobierno provincial decretó 55 días de arresto para el exjefe de la Departamental Uruguay de Policía, tras comprobarse irregularidades financieras y un faltante superior a los $6 millones. Una subjefa también fue penada por demorar en denunciar el hecho.

El Gobierno de Entre Ríos oficializó una dura sanción disciplinaria contra un alto mando de la Policía provincial. Según la información publicada en el Boletín Oficial de este miércoles, a través de un decreto firmado por el gobernador Rogelio Frigerio y el ministro de Seguridad y Justicia, Néstor Roncaglia, se impusieron 55 días de arresto al Comisario Mayor Ramón Alejandro Albornoz, quien se desempeñó como máxima autoridad de la Jefatura Departamental Uruguay.

La medida es la conclusión de un sumario administrativo iniciado a mediados de 2024 (Nº 33356), tras tomar estado público un escándalo financiero dentro de la fuerza. La investigación interna comprobó un faltante de $6.391.411,14 en los fondos del Casino de Oficiales y Círculo Policial local, dinero que provenía de los descuentos mensuales realizados a los socios policiales a través de sus recibos de haberes.

De acuerdo a la resolución, la actitud de Albornoz, quien presidió la entidad hasta mayo de 2024, “violenta de manera insoslayable las obligaciones y deberes propios a su antigüedad, jerarquía y cargo policial”. Las pericias contables, si bien se vieron dificultadas por la “mala organización” de los registros, confirmaron graves irregularidades en los movimientos de dinero.

A la par de esta sanción administrativa impuesta por el Poder Ejecutivo, Albornoz se encuentra rindiendo cuentas ante la Justicia ordinaria, donde fue citado a declarar como imputado por el delito de peculado.

SANCIÓN POR OMISIÓN Y DEMORA

El sumario también alcanzó a la Comisario Inspector Etelvina Raquel Piccini, subjefa Departamental y sucesora de Albornoz en la presidencia del Círculo Policial. Para ella, la Jefatura de Policía ya había confirmado una sanción de 25 días de arresto.

Según detalla el decreto, al momento de firmar el acta de traspaso y tomar posesión del cargo el 8 de mayo de 2024, Piccini dejó constancia de la carencia de los fondos. Sin embargo, Asuntos Internos determinó que hubo un “injustificado transcurso temporal” desde que notó la faltante hasta que le exigió formalmente a su antecesor que regularizara el capital.

A su vez, se la sancionó por la grave omisión de no informar inmediatamente a la Superioridad de la Policía sobre el hecho, y por no anoticiar a la autoridad judicial pertinente frente a la evidente sospecha de un delito penal.

EL ORIGEN DEL CASO

El desfalco comenzó a investigarse de oficio tras una nota periodística publicada el 9 de junio de 2024 por el “Diario del Sur Digital”. Bajo el título “Denuncian una faltante de cuarenta millones de pesos en una Departamental de Policía”, el medio se hacía eco de rumores en redes sociales que apuntaban a la desaparición de fondos tanto en el área de Logística como en el Círculo Policial de Concepción del Uruguay. Tras las auditorías de rigor ordenadas por la Dirección General de Asuntos Internos, el sumario terminó confirmando las anomalías financieras que derivaron en los recientes decretos sancionatorios. (Ahora)

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