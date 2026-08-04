Concepción del Uruguay: Secuestran dos motocicletas robadas y detienen a un joven de 18 años

En la mañana de este martes, personal del Comando Radioeléctrico intervino en un procedimiento que culminó con el secuestro de dos motocicletas con pedido de secuestro y la aprehensión de un joven de 18 años por el supuesto delito de encubrimiento.

El hecho se originó tras la denuncia radicada por un hombre mayor de edad, quien manifestó la sustracción de su motovehículo.

Según se confirmó a Génesis24, a raíz de tareas investigativas, alrededor de las 11:20 horas, efectivos policiales se hicieron presentes en una vivienda ubicada sobre calle Alem, donde una mujer mayor de edad informó que su hijo tenía en su habitación dos motocicletas que no eran de su propiedad, procediendo a entregarlas.

En el lugar se constató que uno de los rodados coincidía con el denunciado como sustraído, mientras que el segundo presentaba irregularidades en su identificación, determinándose que poseía pedido de secuestro vigente desde el mes de mayo del corriente año.

Asimismo, durante la inspección del domicilio, se hallaron elementos tipo ganzúa, presuntamente utilizados para la manipulación de sistemas de encendido y sustracción de motovehículos.

Informada la Fiscalía interviniente, se dispuso el secuestro de ambos rodados y de los elementos encontrados, además de la aprehensión del joven de 18 años, quien cuenta con antecedentes por sustracción de motovehículos, fue trasladado a dependencias policiales donde quedó alojado a disposición de la Justicia.

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