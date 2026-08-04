Circulaba a «velocidad excesiva» el conductor que chocó su camioneta contra la baranda de un puente

Una camioneta chocó contra la cabecera de un puente sobre la Ruta Provincial 130 y dos personas sufrieron lesiones consideradas graves debido a las fracturas que presentaron. El accidente ocurrió durante la tarde del lunes, aproximadamente a las 16:30, a la altura de Ingeniero Sajaroff, en el departamento Villaguay.

El subjefe de la Departamental Villaguay, comisario Santiago Cerda Cáceres, explicó a Elonce que el vehículo involucrado era una Chevrolet C10 que circulaba en dirección hacia Villaguay. Según la primera reconstrucción, el conductor intentó esquivar una irregularidad existente sobre la calzada y perdió el dominio del rodado.

“El conductor, por hacer una maniobra para esquivar un pozo en la ruta, perdió el control del rodado. En ese momento había una llovizna importante que hizo que el vehículo derrapara y colisionara contra la cabecera del puente”, relató Cáceres.

Uno de los ocupantes quedó atrapado

La violencia del impacto provocó importantes daños sobre la camioneta. Uno de sus ocupantes quedó atrapado dentro del habitáculo, mientras que otra persona fue despedida durante la colisión. Un tercer ocupante, en tanto, no sufrió lesiones.

Fuerte accidente sobre la Ruta 130 (foto Delco Digital)

Tras el siniestro intervinieron efectivos policiales de la zona y fueron convocados los servicios de emergencia. Dos de las personas involucradas tuvieron que ser trasladadas para recibir atención médica debido a las heridas sufridas.

El comisario precisó que las lesiones fueron calificadas legalmente como graves debido a las fracturas, aunque aclaró que ninguno de los heridos estuvo en riesgo de vida. Incluso señaló que, de acuerdo con la información disponible, posteriormente habrían recibido el alta.

Bomberos trabajaron para rescatar a un ocupante

Bomberos Voluntarios de Villaguay tuvieron una participación fundamental en el operativo debido a que uno de los ocupantes había quedado atrapado dentro de la Chevrolet C10.

“Hubo un arduo trabajo del personal de Bomberos Voluntarios de Villaguay, que hizo la extracción del vehículo. Había quedado atrapado en el habitáculo de la camioneta”, explicó el subjefe departamental.

Las imágenes posteriores al accidente mostraron importantes deformaciones en la estructura del rodado. Cerda Cáceres recordó que se trataba de un vehículo antiguo y señaló que esa característica también pudo influir sobre los daños que sufrió después del impacto.

Investigan la velocidad de la camioneta

La Fiscalía fue informada sobre el accidente y dispuso diferentes medidas para determinar con precisión cómo ocurrió. Entre ellas se ordenó la intervención de Policía Científica y la realización del correspondiente control de alcoholemia al conductor.

Consultado sobre la velocidad a la que transitaba la camioneta, Cerda Cáceres aclaró a Elonce que todavía no estaban disponibles los resultados de las pericias realizadas por los especialistas, de igual manera, confirmó que «el conductor circulaba a una velocidad excesiva». Por ese motivo, las circunstancias definitivas del siniestro continuaban bajo investigación.

La declaración inicial del conductor, en tanto, sostuvo que había intentado esquivar una irregularidad de la calzada y que esa maniobra derivó en la pérdida de control.

Qué dijo la Policía sobre el estado de la Ruta 130

Cáceres también fue consultado por Elonce sobre las condiciones del tramo de la Ruta Provincial 130 donde ocurrió el accidente. Según explicó, la traza se encontraba “relativamente bien” y la irregularidad mencionada correspondía a una deformación generada por el tránsito pesado.

“El pozo o la zona es una deformación propia por el peso de los camiones y demás. No era de gran importancia, pero al intentar esquivarlo, la velocidad, el vehículo y quizás otros problemas hicieron que perdiera el control”, indicó.

Camioneta chocó contra un puente tras intentar esquivar un pozo (foto InformatiK Noticias Villaguay)

Asimismo, remarcó que la Ruta 130 es una vía con importante circulación y conecta diferentes localidades de la región. Si bien aseguró que no se caracteriza por presentar una elevada frecuencia de accidentes, recordó que durante el último año se produjeron algunos siniestros de consideración.

El llamado a extremar las precauciones

El subjefe departamental señaló que durante el último fin de semana se habían registrado varios accidentes en Villaguay en medio de condiciones meteorológicas adversas.

Ante escenarios de lluvia o llovizna, insistió en la necesidad de reducir la velocidad y conducir con mayor precaución, debido a que la adherencia de los vehículos disminuye y aumentan las posibilidades de perder el control.

El siniestro de la Ruta 130 no tuvo consecuencias fatales, pero dejó dos personas con fracturas y una camioneta severamente dañada. Las actuaciones judiciales y las pericias de Policía Científica permitirán determinar las circunstancias precisas en las que se produjo el impacto. (Elonce)