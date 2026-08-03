El río Uruguay alcanzó su nivel máximo y anticipan cuándo comenzará a descender

El río Uruguay alcanzó su nivel máximo tras la crecida provocada por las lluvias del sábado. Salto Grande informó que se ubicó levemente por encima del nivel de alerta y estimó que comenzará a descender antes del fin de semana.
El río Uruguay alcanzó su nivel máximo durante la actual crecida ordinaria y se estabilizó en el tramo próximo a la represa de Salto Grande. Los registros se ubicaron en torno a los 11,25 metros en Concordia y 11,55 metros en Salto, levemente por encima del nivel de alerta.
La Comisión Técnica Mixta (CTM) de Salto Grande explicó que el incremento se produjo luego de las lluvias registradas el sábado 1 de agosto, que provocaron un aumento de los aportes al embalse y, en consecuencia, elevaron el nivel aguas abajo de la represa durante el fin de semana.
Según el organismo, la crecida se estabilizó y los niveles alcanzaron sus valores máximos. Para las localidades ubicadas en el tramo inferior del río y más alejadas de la represa, se esperaba que la estabilidad se alcanzara durante las próximas horas.
Cuándo comenzaría a bajar el río Uruguay
Aunque se pronosticaron nuevas precipitaciones en la cuenca para martes y miércoles, desde Salto Grande señalaron que “las mismas no serían cuantiosas”. Por ese motivo, estimaron que el nivel se mantendría inicialmente sin grandes variaciones.
Posteriormente, antes del fin de semana comenzaría el descenso del río Uruguay, de acuerdo con las proyecciones difundidas por el organismo binacional.
En tanto, el nivel del embalse se mantendría en valores elevados, próximos a los 35 metros durante los próximos días. La CTM recomendó seguir la evolución mediante sus canales oficiales y los comunicados hidrológicos diarios.