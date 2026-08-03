Concepción del Uruguay: Falleció Hugo Oscar Reymundo (Q.E.P.D.)

Falleció en ciudad el día 03 de agosto de 2026. Su esposa: MIRTA PILEPICH. –Sus hijos: MARÍA VALERIA Y CRISTIAN BARCOS, JUAN MANUEL Y YAMI RODRÍGUEZ, NANCY MARIA Y MANUEL ROSADOS. –Sus nietos: JACINTA, JUSTA, IGNACIO, JUAN PEDRO Y FELIPE. HERMANOS, HERMANOS POLÍTICOS, SOBRINOS y demás familiares participan con profundo dolor de su fallecimiento y sus restos serán cremados en el crematorio local hoy martes a las 10,00 horas, partiendo el cortejo fúnebre de sala a las 09,30 horas.“SE RUEGA NO ENVIAR OFRENDAS FLORALES SU IMPORTE DONARLO A ALCEC Y UNA ORACIÓN EN SU MEMORIA”

Sala de velatorios: ALBERDI 563. SERVICIO: Previsión Casa Cevey S.R.L. Alberdi 563.

Comparte esto: Twitter

Facebook

