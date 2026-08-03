VIDEO: Tras atropellar a una nena de dos años, motociclista fue golpeado y sufrió el robo de su celular

Una nena de 2 años resultó lesionada luego de ser atropellada por un motociclista en inmediaciones de calles Néstor Garat y Moreno, en el barrio Villa Busti de Concordia.

Sin embargo, el hecho no terminó allí, ya que, tras el siniestro vial, el conductor de la moto fue agredido por un hombre que además le robó el teléfono celular. El presunto autor fue detenido minutos más tarde por la Policía.

De acuerdo a lo que pudo saber Concordia Policiales, el episodio ocurrió cuando la menor intentó cruzar calle Néstor Garat y fue embestida por una motocicleta que circulaba en sentido oeste-este. La pequeña fue trasladada de inmediato al Hospital Delicia Concepción Masvernat, donde los médicos le diagnosticaron escoriaciones en la frente y politraumatismos.

Tras la colisión, el motociclista detuvo su marcha. En ese momento, un sujeto se acercó y comenzó a golpearlo, presuntamente en reacción al accidente.

En medio de la agresión, el atacante aprovechó la situación para sustraerle el teléfono celular al motociclista y darse a la fuga.

Con las características aportadas por la víctima y vecinos de la zona, efectivos de la Comisaría Tercera desplegaron un operativo que permitió localizar al sospechoso a pocas cuadras del lugar. Se trata de un hombre de 30 años, conocido en el barrio con el alias de “Titi”, quien tenía en su poder un teléfono celular que sería el sustraído.

La fiscal Julia Rivoira dispuso la aprehensión del sospechoso, identiticado como Sergio Antonio Rosas, por el delito de robo en flagrancia y que sea alojado en sede policial.

Concordia Policiales

Comparte esto: Twitter

Facebook

