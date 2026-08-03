Concepción del Uruguay: Secuestran elementos que fueran robados de obra en construcción

Tras el procedimiento del sábado donde un joven de 20 años fue aprehendido en el lugar, efectivos de la Comisaría Tercera continuaron las pesquisas y localizaron parte de los materiales sustraídos en una vivienda del sector oeste.

Según se confirmó a Génesis24, en el marco de las actuaciones iniciadas durante la noche del sábado tras la aprehensión en flagrancia de un individuo de 20 años, personal de la Comisaría Tercera logró recuperar este domingo un importante lote de los elementos que habían sido sustraídos de una obra en construcción situada sobre calle Padre Allais.

Como se recordará, el hecho tuvo lugar cuando el propietario de la obra —un hombre de 35 años— descubrió e interceptó al sospechoso en pleno intento de sustracción. Sin embargo, en sede policial el afectado advirtió que aún le restaba constatar la localización de un total de 13 cabreadas o tirantes de hierro que le habían sido sustraídos previamente.

A partir de intensas tareas investigativas y entrevistas realizadas en la zona, los uniformados acudieron alrededor de las 20:00 horas del domingo a una vivienda ubicada sobre calle 12 del Oeste Norte Bis, entre Don Bosco y Eucalipto.

En el patio delantero del inmueble, los efectivos localizaron ocho cabreadas de hierro plateadas, de unos 5 metros de largo cada una. Al ser consultado, el morador de la finca manifestó haberlas adquirido recientemente y tras ser informado de su origen ilícito, decidió entregarlas a las autoridades para desvincularse de la causa.

La novedad fue transmitida a la Fiscalía Auxiliar en turno, la cual dispuso el secuestro formal de las estructuras metálicas y su posterior entrega e integración al patrimonio del damnificado. En tanto, la causa judicial continúa su curso con el primer sospechoso alojado en la Alcaidía de la Comisaría Primera.

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