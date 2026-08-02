Concepción del Uruguay: Tres menores fueron sorprendidos en el patio de una vivienda deshabitada

Efectivos del Comando Radioeléctrico acudieron tras la alerta de los vecinos. Los adolescentes, de entre 13 y 14 años, fueron reducidos y trasladados por personal de la Comisaría de la Minoridad para ser entregados a sus familias.

Según se confirmó a Génesis24, un rápido y profesional procedimiento del Comando Radioeléctrico permitió controlar una situación sospechosa en la madrugada de este domingo, luego de ser alertados sobre el ingreso de desconocidos a una propiedad.

El hecho se registró alrededor de las 01:50 horas, cuando un llamado telefónico a la central de emergencias informó que personas ajenas al lugar habían ingresado a una vivienda deshabitada situada en la intersección de calles España y 25 de Agosto.

Al arribar al lugar, los efectivos constataron la veracidad de la advertencia y actuaron con celeridad, ingresando a la propiedad tras sortear un tapial perimetral de aproximadamente dos metros de altura. Una vez en el patio del inmueble, interceptaron a tres menores: dos de 13 y uno de 14 años.

Tras la minuciosa inspección del predio y de la finca, la fuerza policial confirmó que no se registraron daños ni faltantes en la estructura.

Ante el estado de vulnerabilidad de los implicados por su corta edad, se dio inmediata participación al personal de la Comisaría de la Mujer y la Minoridad, quienes procedieron a la contención y traslado de los jóvenes hacia la sede policial para su posterior resguardo y entrega formal a sus progenitores o responsables legales.

El procedimiento fue puesto formalmente en conocimiento de la Fiscalía Auxiliar en turno.

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