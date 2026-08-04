Colón: Joven detenido por incumplir una medida judicial de restricción

En la noche del lunes, personal policial de la Jefatura Departamental Colón intervino tras recibir llamados de vecinos que alertaban sobre movimientos sospechosos en una vivienda sin moradores.

Según se confirmó a Génesis24, al arribar al domicilio, y con la autorización de la propietaria, los efectivos ingresaron al inmueble, donde localizaron a un joven de 22 años. Al verificar sus datos en los registros correspondientes, constataron que sobre el mismo pesaban medidas judiciales vigentes de prohibición de acercamiento y permanencia respecto de la propietaria de la vivienda, dictadas por el Juzgado de Familia.

Puesta en conocimiento la Unidad Fiscal de turno, se dispuso la aprehensión del individuo por el supuesto Delito de Desobediencia Judicial en Flagrancia, siendo trasladado y alojado en la Jefatura Departamental Colón, donde permanece a disposición de la autoridad judicial interviniente.

JOVEN APREHENDIDO EN PLENO INTENTO DE SUSTRACCIÓN DE CABLES

Un rápido despliegue permitió interceptar a un individuo implicado en una tentativa de sustracción de cableado en la vía pública, tras un aviso anónimo que activó de inmediato el protocolo de actuación.

El procedimiento se desencadenó aproximadamente a la 01:28 horas, luego de recibirse un llamado telefónico anónimo en donde se advertía sobre la presencia de dos hombres que intentaban violentar un pilar de energía eléctrica en la intersección de las calles Pellenc y Bolívar, detallando además que uno de los sospechosos se desplazaba a bordo de un rodado menor.

Tras ser comunicada la novedad a las unidades en circulación, una patrulla logró ubicar en inmediaciones de calle San Martín al 780, a uno de los involucrados, quien se trasladaba en una bicicleta.

El sospechoso fue identificado como un joven de 20 años. Durante la inspección ocular, el personal actuante constató que el demorado transportaba una bolsa de tela en cuyo interior ocultaba dos armas blancas, junto con una luz de emergencia, elementos que presuntamente habrían sido utilizados para llevar a cabo la maniobra ilícita.

Informada sobre los pormenores del hecho, la Fiscal de turno, Dra. Noelia Batto, dispuso la aprehensión del causante bajo la imputación del supuesto delito de Tentativa de Robo en Flagrancia, así como también el formal secuestro de los elementos

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