Concepción del Uruguay: Tras allanamiento en barrio «100 Viviendas», detuvieron a sujeto relacionado a un robo

En la tarde de este miércoles, personal de la División Investigaciones llevó adelante un allanamiento en una vivienda del barrio 100 Viviendas, en el marco de una causa por un hecho de robo.

Según se confirmó a Génesis24, como resultado del procedimiento se logró el secuestro de prendas de vestir presuntamente vinculadas al ilícito investigado.

Asimismo, se concretó la detención de un hombre, quien quedó alojado en sede policial a disposición de la Justicia.

La investigación se relaciona con un hecho ocurrido en la vía pública, donde una persona fue abordada y despojada de dinero, documentación y pertenencias personales.

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