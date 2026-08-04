Concepción del Uruguay: Le reconstruyeron el tórax con una técnica inédita tras grave accidente y lograron salvarle la vida

Un vecino de Colón sobrevivió a un grave traumatismo torácico luego de ser sometido a una cirugía de alta complejidad en el Hospital Justo José de Urquiza de Concepción del Uruguay, donde un equipo médico realizó por primera vez en ese centro asistencial una estabilización de la pared torácica mediante la colocación de implantes especiales para reparar múltiples fracturas costales.

El procedimiento, considerado inédito para el establecimiento sanitario, permitió reconstruir un tórax severamente dañado como consecuencia de un accidente y fue posible mediante la utilización de clips STRACOS, del fabricante MedXpert GmbH, un sistema diseñado para reducir y fijar segmentos costales fracturados.

La intervención representó un importante desafío quirúrgico y marcó un antecedente para el nosocomio uruguayense, al tratarse de la primera operación de estas características realizada en ese lugar. Del procedimiento participaron el director del hospital, el doctor Rafael Vales; el doctor Germán Gallicet, integrante del Centro Médico Traumathos de Concordia; el doctor Rodrigo Werning, junto al equipo del nosocomio.

Uno de los aspectos determinantes para concretar la intervención fue la obtención de las prótesis necesarias para la cirugía. El paciente ingresó a la institución el 8 de julio por la tarde, fuera del horario habitual de atención administrativa. Pese a ello, se iniciaron las gestiones para conseguir los implantes, teniendo además por delante cuatro jornadas inhábiles.

El 14 de julio ya se había concretado la compra de las prótesis, mientras se aguardaba que el paciente superara una complicación clínica que impedía la intervención. Tres días después, el 17 de julio, llegaron los insumos necesarios y pudo llevarse adelante la cirugía.

La cobertura integral de las prótesis y de la intervención estuvo a cargo del PAMI, a través de la Unidad de Gestión Local (UGL) XXXIV con sede en Concordia, que coordinó las gestiones necesarias para la adquisición del material requerido.

Fuentes consultadas destacaron la articulación entre los equipos médicos y administrativos para concretar una intervención que permitió salvar la vida del paciente y que, además, dejó un antecedente inédito para el Hospital Urquiza.