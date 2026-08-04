Caseros: Roban una camioneta y una bicicleta y son abandonadas a las pocas cuadras. Hubo un detenido

El primer episodio tuvo como damnificada a una vecina de 40 años. La Policía localizó una camioneta Renault Kangoo en estado de abandono en la esquina de calles 37 y 16, a solo tres cuadras del domicilio de la titular.

Según se confirmó a Génesis24, tras hallar el rodado, los efectivos ubicaron a la propietaria, quien hasta ese momento no se había percatado de la faltante del vehículo, el cual había quedado estacionado en la vía pública sin medidas de seguridad y con las llaves colocadas. Luego del chequeo correspondiente, se confirmó que el rodado no presentaba daños ni faltantes.

En forma paralela, un vecino de 46 años denunció la sustracción de su bicicleta marca SLP rodado 29, la cual se hallaba en un garaje abierto de su propiedad.

Posteriormente, en el marco de los patrullajes de búsqueda desplegados por la fuerza, la bicicleta fue localizada abandonada en la intersección de calles 33 y 10, procediéndose a su formal secuestro.

En ambos lugares intervino personal de la División Policía Científica, concretando los peritajes de rigor y el relevamiento fotográfico. Los dos vehículos recuperados quedaron a resguardo policial para ser restituidos formalmente a sus propietarios, mientras las autoridades avanzan con el análisis del material fílmico para identificar a los autores.

Cabe mencionar que, en el procedimiento llevado a cabo en la mañana de hoy donde se recuperaron dos motocicletas —una de ellas sustraída en la localidad de Caseros—, se concretó la detención de un joven de 18 años, investigándose su posible participación en los hechos delictivos.

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