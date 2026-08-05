El IAPV y municipios del departamento Uruguay fortalecen el trabajo conjunto para proyectos de viviendas

Del encuentro participaron el senador provincial Martín Oliva; los intendentes de Villa Mantero, Hernán Niz; de San Justo, Fernando Viganoni; de Pronunciamiento, Ricardo Sandoval; y de Santa Anita, Juan José Amavet. También estuvo presente el vocal del organismo, José Antonio Artusi.

Durante la reunión se analizaron las distintas líneas del programa Ahora Tu Hogar, que incluyen herramientas de asistencia técnica y financiera destinadas a los gobiernos locales para avanzar en proyectos de vivienda y brindar respuestas a las familias de las diferentes localidades del departamento.

Schönhals afirmó que «el trabajo articulado con los municipios es una prioridad para avanzar en soluciones concretas que respondan a las necesidades de cada comunidad. La planificación conjunta y el acompañamiento permanente permiten que los proyectos puedan concretarse y beneficiar a más familias».

Por su parte, el senador Martín Oliva y los intendentes destacaron la importancia de mantener una agenda de trabajo coordinada con el IAPV y de fortalecer las gestiones conjuntas para impulsar proyectos que mejoren el acceso a la vivienda en las distintas localidades del departamento Uruguay.