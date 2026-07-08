Rescataron un Aguará Guazú en terreno baldío de Gualeguay y lo trasladaron para su recuperación

Un aguará guazú fue rescatado en Gualeguay y trasladado a la Reserva El Potrero, para su monitoreo y recuperación. La especie es Monumento Natural Provincial.
El rescate de aguará guazú movilizó este miércoles a especialistas de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, junto con efectivos policiales y técnicos de conservación, luego de que un ejemplar de esta especie protegida fuera hallado en un terreno baldío. El animal fue capturado sin sufrir lesiones y trasladado a una reserva para su evaluación y posterior recuperación.
El operativo se desarrolló gracias al trabajo conjunto entre la Dirección General de Prevención de Delitos Rurales, a través de la Brigada Gualeguay; personal especializado de la Dirección de Recursos Naturales y Fiscalización; el médico veterinario policial y el equipo técnico de la Reserva El Potrero, donde el ejemplar permanecerá bajo observación clínica.
La intervención comenzó alrededor de las 9 de este miércoles, cuando la Brigada Gualeguay recibió el llamado de un vecino que alertó sobre la presencia de un «perro grande» en un predio ubicado en la Segunda Sección Chacras, en la intersección de las calles 120 y 44. Al llegar al lugar, los efectivos comprobaron que se trataba de un aguará guazú (Chrysocyon brachyurus), una de las especies más representativas de la fauna silvestre argentina.
Captura sin lesiones y traslado a una reserva
Tras identificar al animal, se dio intervención al médico veterinario policial y se activaron los protocolos previstos para este tipo de situaciones. Gracias al procedimiento coordinado, el ejemplar pudo ser capturado de manera segura y sin sufrir lesiones.
Posteriormente, el aguará guazú fue trasladado a la Reserva El Potrero, ubicada en el departamento Gualeguaychú. Allí permanecerá bajo seguimiento sanitario, controles clínicos y evaluación por parte de profesionales especializados hasta que se determine que se encuentra en condiciones de regresar a su hábitat natural.
El director de Recursos Naturales y Fiscalización, Mario Zárate, destacó la importancia del trabajo conjunto entre las distintas instituciones. «Cada intervención de estas características requiere la actuación conjunta de distintos organismos, respetando protocolos específicos para garantizar tanto la seguridad del animal como de las personas. El objetivo siempre es preservar la biodiversidad y favorecer el regreso de estos ejemplares a su hábitat natural», señaló.
Una especie protegida en Entre Ríos
En Entre Ríos, el aguará guazú cuenta con la máxima categoría de protección legal. La Ley Provincial Nº 11.079 lo declaró Monumento Natural Provincial, una figura que prohíbe su captura, caza, tenencia y cualquier otra acción que pueda poner en riesgo su conservación.
Además de proteger a la especie, la normativa impulsa acciones destinadas a preservar sus poblaciones y los ambientes naturales donde habita, debido a que se trata de uno de los mamíferos silvestres más emblemáticos del país y de gran valor para la biodiversidad entrerriana.
Desde la Dirección de Recursos Naturales y Fiscalización recordaron que, ante la presencia de fauna silvestre, la comunidad debe evitar manipular o intentar capturar a los animales por sus propios medios.
En esos casos, recomendaron dar aviso inmediato a las autoridades competentes para que intervengan equipos especializados, ya que una actuación adecuada resulta clave para proteger tanto la integridad de las personas como la conservación de las especies que se encuentran bajo protección legal. Elonce