Gran Prix «Caminos del Palacio» llega con su etapa 5 en Pronunciamiento

El sábado 25 de julio se disputará la Etapa 5 del 2do Grand Prix, en el circuito «Caminos del Palacio», con sede en Pronunciamiento. La jornada combinará dos disciplinas: ciclismo y pedestrismo, con modalidades participativas y competitivas para todas las edades.

La largada será en dos tandas. Primero, a las 14:30 hs, saldrán los ciclistas de MTB, con dos distancias disponibles: 17 km (Cicloturismo, participativa) y 35 km (Sprint, competitiva). Luego, a las 16:30 hs, será el turno del pedestrismo, también con dos opciones: 4 km (participativa) y 8 km (competitiva).

Además, tanto para el running como para el ciclismo habrá una categoría Kids, totalmente gratuita y sin necesidad de inscripción previa, pensada para que los más chicos también sean parte de la fiesta deportiva.

Las inscripciones para las carreras de 4K, 8K, 17K y 35K se realizan de forma online a través del sitio oficial: https://www.cronofrancolini.com.ar/caminodelpalacio.html

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