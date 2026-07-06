Antonio Tarragó Ros donó El Alma Entrerriana al patrimonio cultural de Entre Ríos

En la oportunidad, el artista donó a la provincia el material de la obra, que propone un recorrido por la provincia, a través de la música, la historia y la identidad, y que pasará a integrar el patrimonio cultural de Entre Ríos.

Durante el acto, el mandatario provincial destacó el valor artístico y patrimonial del trabajo y agradeció el gesto del músico. «El legado de El Alma Entrerriana es un beso al alma para todos nosotros», expresó Frigerio, y subrayó que se trata de un proyecto que demandó «mucho tiempo, esfuerzo y compromiso. Los entrerrianos lo tomamos como un legado cultural invaluable. Te lo agradecemos nosotros y también las generaciones futuras», afirmó.

Asimismo, el gobernador señaló que «es un honor estar aquí acompañando a Antonio, un amigo y uno de los máximos exponentes de nuestra cultura popular». En ese sentido, valoró que el artista haya elegido presentar el espectáculo en Concordia, luego de su paso por Diamante, y remarcó su compromiso con la provincia y su gente.

Frigerio también resaltó la importancia de la donación realizada por el músico. «Antonio me había anticipado hace tiempo esta decisión y hoy finalmente se concreta. Quiero agradecerle profundamente este gesto de generosidad, que permitirá preservar y compartir este patrimonio cultural con las futuras generaciones de entrerrianos», sostuvo.

La obra El Alma Entrerriana, presentada el sábado en Diamante y este domingo en Concordia, propone un recorrido por el patrimonio cultural de la provincia a través de la música, la historia y la identidad entrerriana. Tarragó Ros donó esta obra para su utilización por la Secretaría de Cultura, el Consejo General de Educación u otros organismos que optimicen la propagación de estos conocimientos imprescindibles para el resguardo de la cultura entrerriana. Consiste en 48 temas tradicionales entrerrianos, rescatados e interpretados solo con acordeón, guitarra y voz a los efectos de conservar la pureza extrema del género. Es un ciclo de 4 fascículos: Flora, Fauna, Aves, Reptiles; y 100 biografías entrerrianas, próceres, poetas, científicos, artistas, leyendas.

Durante el espectáculo, Tarragó Ros fue notificado del fallecimiento de Rubén Cuestas, ante lo cual le hizo un homenaje en vivo, cantando María va. Fue un momento muy emotivo que contó con el acompañamiento del público.

Antes de la presentación, Antonio Tarragó Ros expresó: «Vine a hablar de los sueños. Hay cosas que uno no maneja: no podés elegir qué soñar ni de quién enamorarte. Yo nunca soñé que este trabajo, hecho con mucho cariño y mucho amor para recopilar toda la obra entrerriana con la que me crié, pudiera tener esta trascendencia. Es un homenaje a la identidad y a la cultura de Entre Ríos, pensado para que llegue a la gente y permanezca en el tiempo».

Asimismo, destacó el acompañamiento del Gobierno provincial para concretar la iniciativa. «Cuando le conté de la obra al gobernador le pregunté cómo podíamos hacer para que llegara a la gente. Buscamos la vuelta y hoy cada programa tiene un código QR para que cualquiera pueda descargar gratuitamente toda la obra y compartirla con su familia. Gracias al apoyo del gobernador pudimos hacer realidad este sueño y convertirlo en un legado cultural para todos los entrerrianos».

En tanto, el intendente de Concordia, Francisco Azcué, expresó: «Es un honor recibir a Antonio. Yo soy tarragosero, toco ese estilo de chamamé desde muy chico y, más allá de su jerarquía y su prestigio como artista, es una persona que ha defendido y estimulado la identidad entrerriana con hechos concretos. El Alma Entrerriana es una verdadera maravilla como obra de recopilación, de estudio y de grabación, y creo que hoy vamos a vivir un momento muy importante».