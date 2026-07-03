Nuevo cronograma de pagos de becas provinciales

El director ejecutivo del organismo, Mariano Berdiñas, subrayó que «la comisión evaluadora continúa trabajando en el análisis de solicitudes nuevas y renovaciones. Asimismo, en el presente calendario ya comenzarán a percibir su beca estudiantes terciarios y universitarios».

Cabe señalar que «los beneficiarios que se incorporan reciben de manera retroactiva los meses correspondientes, para equipararse a los calendarios estipulados por nuestro Instituto. En ese sentido, las becas de secundario se abonan desde mayo, y las de superior desde junio», explicó el director.

«Este cronograma ya incluye a más de 11.000 becados, superando los 700 millones de inversión en el presente mes, pero periódicamente vamos actualizando los listados», dijo el funcionario.

Finalmente, remarcó que «es una etapa de mucho trabajo y como equipo estamos muy comprometidos para dar respuesta a las solicitudes de los estudiantes y sus familias. La inscripción por la APP / Web ha abierto nuevas posibilidades, pero también nuevos desafíos que hemos asumido rápidamente», concluyó Berdiñas.

Cronograma julio