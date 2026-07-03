En el último bimestre se entregaron 148 Microcréditos para el Impulso Local en 16 comunidades entrerrianas

Entre abril y junio se otorgaron 148 microcréditos destinados a acompañar emprendimientos productivos y de servicios, fortaleciendo el desarrollo económico local y generando más oportunidades para quienes emprenden en cada comunidad. Las entregas se realizaron en Larroque, María Grande, Viale, Maciá, Charrúas, Ubajay, Paso de la Laguna, Hasenkamp, La Paz, Crespo, Pueblo Belgrano, San Benito, San Salvador, General Ramírez, Guardamonte y Colón, reflejando el alcance territorial que viene consolidando esta política pública.

El Programa de Microcréditos para el Impulso Local, que se implementa a través de la Dirección General de Economía Social y Política de la Secretaría de Integración Económica y Desarrollo; permite que municipios y comunas administren fondos rotativos destinados a acompañar el fortalecimiento de emprendimientos locales, acercando herramientas de crédito accesibles junto con instancias de formación técnica para afianzar las estrategias de crecimiento del proyecto.

De esta manera, el Gobierno de Entre Ríos continúa impulsando una política que promueve el desarrollo productivo, fortalece las economías locales y amplía las oportunidades de acceso al financiamiento para personas emprendedoras en todo el territorio.