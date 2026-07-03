El IAPV y los gobiernos de Basavilbaso y San Pedro trabajan en políticas habitacionales

Al respecto, Schönhals señaló que durante los encuentros se dialogó sobre «las operatorias vigentes del programa Ahora Tu Hogar, el avance de las obras en la provincia, la regularización dominial y la necesaria articulación entre los gobiernos locales y la Provincia para llevar adelante nuevas soluciones habitacionales».

El funcionario remarcó que «la política habitacional que impulsa el gobernador Rogelio Frigerio nos exige continuar trabajando hasta el último día de la gestión en la implementación de diferentes programas de vivienda, para que más familias puedan cumplir el sueño de la casa propia».

Por su parte, el intendente de Basavilbaso, Hernán Besel, destacó: «Fue una muy buena reunión. Agradezco la predisposición de las autoridades del organismo provincial para atender las inquietudes de nuestra comunidad».

Además, agregó: «Es esencial que los municipios podamos involucrarnos directamente en la implementación de estas políticas. Con el apoyo del IAPV, podemos generar respuestas más ágiles y adaptadas a las realidades locales».

Finalmente, el presidente comunal de San Pedro, Víctor Croattini, valoró «la importancia de que los grupos habitacionales cuenten con la escritura a nombre de las familias, lo que les permite consolidar su derecho como propietarias de sus viviendas».