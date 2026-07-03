Investigación por presunta estafa en Colón culminó con un allanamiento en Chajarí

Desde esta Jefatura Departamental, en coordinación con la Justicia, se desarticuló una maniobra delictiva con cheques apócrifos. Hay tres personas identificadas y supeditadas a la causa, además del secuestro de una camioneta.

Según se confirmó a Génesis24, en el marco de un legajo judicial iniciado el pasado 30 de junio, a raíz de la denuncia de un ciudadano que manifestó haber sido víctima de una maniobra defraudatoria, personal policial dependiente de esta Jefatura Departamental llevó a cabo un procedimiento en el norte provincial. Según consta en el inicio de la pesquisa, el damnificado entregó una camioneta como parte de una transacción comercial, recibiendo a cambio cheques que, tras las correspondientes verificaciones, resultaron ser presuntamente apócrifos.

A partir de ese momento, el personal actuante dio inicio a una serie de minuciosas tareas de campo y análisis de datos. Dichas averiguaciones permitieron individualizar a los supuestos autores del ilícito: un joven de 21 años, un hombre de 43 y una mujer de 41 años de edad, todos ellos domiciliados en la ciudad de Chajarí, departamento Federación.

Reunidos los elementos probatorios suficientes, en horas de la tarde de la fecha y bajo las directivas de la Unidad Fiscal de Colón, a cargo de la Dra. Noelia Batto, se cumplimentó una orden de allanamiento y registro domiciliario proveniente del Juzgado de Garantías de Colón, para una finca ubicada en las inmediaciones de calle Dr. Casillas al 700, en la mencionada localidad.

El procedimiento arrojó resultados de vital importancia para el esclarecimiento del hecho. En el lugar se procedió al secuestro formal de: Un dispositivo de telefonía celular, documentación y elementos de interés que guardan estricta relación con la causa, como así también de una camioneta, marca Ford Modelo Raptor.

Por disposición de la magistratura interviniente, los tres ciudadanos investigados fueron trasladados para su correcta identificación, quedando formalmente supeditados al proceso penal que se instruye.

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