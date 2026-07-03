viernes 3 julio 2026

Colón: Dos jóvenes fueron detenidos en pleno acto delictivo

En horas de la madrugada de este viernes, personal dependiente de esta Jefatura Departamental logró frustrar una tentativa de ilícito en un domicilio particular, procedimiento que culminó con la aprehensión de dos personas y el secuestro de elementos de transporte.

Según se confirmó a Génesis24, el suceso se desencadenó pasada la medianoche, a raíz de un llamado de alerta a la línea de emergencias que daba cuenta sobre la presencia sospechosa de desconocidos. Con la premura del caso, una patrulla se constituyó de inmediato en inmediaciones de calle Moreno al 300. En dicho sector, tras efectuar las correspondientes tareas de verificación perimetral, el personal actuante logró interceptar en el interior de la vivienda a dos jóvenes, de 18 y 19 años de edad.

Según se pudo establecer de forma preliminar, los causantes habrían ejercido violencia física sobre una de las aberturas traseras del inmueble para lograr el acceso, hallándoselos en pleno proceso de desmantelamiento de diversos electrodomésticos con aparentes fines de sustracción.

Ante la flagrancia del hecho, se entabló una inmediata comunicación con la Unidad Fiscal de Colón a cargo de la Dra. Noelia Batto, quien dispuso la aprehensión de ambos ciudadanos y su posterior traslado hacia la Jefatura departamental, donde quedaron alojados a disposición de la justicia.

Asimismo, se incautó un carro de tiro y  se retuvo una motocicleta, rodados en los cuales los sospechosos se habrían movilizado para cometer el presunto delito.

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