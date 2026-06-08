Ruta 23: Joven motociclista quedó internado por graves lesiones tras sufrir un despiste

Anoche se registró un grave accidente de tránsito sobre la Ruta Provincial Nº 23, a aproximadamente tres kilómetros del acceso a la localidad de Arroyo Barú, con sentido cardinal norte hacia Jubileo.

Según se confirmó a Génesis24, por causas que actualmente se intentan fehacientemente establecer, un ciudadano de 28 años de edad, domiciliado en la localidad de Villa Clara (departamento Villaguay), protagonizó un violento despiste.

El damnificado se conducía en un motovehículo marca Honda, modelo Titán, cuando, de imprevisto, habría perdido el control de la unidad, lo que provocó que fuera eyectado de la misma.

A raíz del fuerte impacto, el conductor debió ser trasladado de urgencia hacia el Hospital San Benjamín de la ciudad de Colón.

Según los primeros informes médicos, el paciente permanece internado con lesiones de carácter graves.

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