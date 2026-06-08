Un vehículo de carga protagonizó un siniestro vial y cortó la Ruta 12, en el sur provincial

La interrupción afecta ambos sentidos de circulación a la altura del kilómetro 115. Trabajan en el lugar equipos de emergencia y operativos.

El tránsito permanece totalmente interrumpido en ambos sentidos de circulación sobre la Ruta Nacional 12, a la altura del kilómetro 115, a la altura de Ibicuy, como consecuencia de un siniestro vial que involucró a un vehículo de carga.

Según se informó, en el lugar trabajan personal de emergencia y equipos operativos, que llevan adelante las tareas necesarias para retirar la unidad siniestrada y restablecer la circulación en condiciones seguras.

Mientras continúan los trabajos, se solicitó a los conductores evitar la zona y respetar las indicaciones del personal presente.

Las autoridades indicaron además que se informará oportunamente cuando el tránsito quede nuevamente habilitado. Ahora

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