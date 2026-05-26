Autovía Artigas: Colisión entre dos autos dejó una conductora lesionada

En horas de la mañana, personal policial de Comisaría San José tomó intervención en un siniestro vial ocurrido en inmediaciones de la Ruta Nacional Nº 14, al kilómetro 155.

Según se confirmó a Génesis24, por causas que se tratan de establecer, un automóvil marca Toyota Corolla, conducido por un hombre de 28 años de edad, quien circulaba en sentido Norte a Sur, colisionó con un automóvil marca Fiat Palio, guiado por una mujer de 59 años, quien habría ingresado desde la banquina Oeste con intenciones de tomar la rotonda de acceso a la ciudad.

Como consecuencia del impacto, la conductora del segundo rodado fue trasladada de manera particular hacia el Hospital San Benjamín de Colón, donde posteriormente se informó que presentaba Lesiones de carácter Leves.

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