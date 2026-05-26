Concepción del Uruguay: El CEF Nº 3 fue sede de una histórica edición del Nacional de Atletismo U20

La competencia marcó un hecho histórico para la ciudad, ya que fue la primera vez que recibió el máximo certamen nacional de la categoría juvenil, consolidando además su trayectoria como sede de importantes eventos atléticos nacionales e internacionales.

El campeonato fue organizado por la Confederación Argentina de Atletismo y la Federación Atlética de Entre Ríos, y se llevó a cabo en la pista del CEF Nº 3 con entrada libre y gratuita.

Durante la primera jornada se registraron destacadas actuaciones y nuevos récords de campeonato. La salteña Milagros Damico se impuso en los 100 metros llanos con un tiempo de 11.61, estableciendo una nueva marca para el certamen.

También sobresalieron las actuaciones de la tucumana Valentina Rosa Velárdez en los 5.000 metros y de Irene Pernía, de Buenos Aires, en los 1.500 metros, ambas con récords de campeonato.

Los atletas uruguayenses también tuvieron una destacada participación como locales, obteniendo importantes resultados.

Los representantes del CEF Nº 3 que participaron en el Campeonato Nacional U20 son los siguientes: Nicolás Cousillas se consagró campeón en salto en largo con una marca de 7,19 metros y además obtuvo el primer puesto en su serie de 200 metros con un tiempo de 23″61. Adrián Viso logró el primer lugar en lanzamiento de jabalina con 58,96 metros, mientras que Diego Sincosky finalizó cuarto en lanzamiento de martillo con 55,47 metros y Antu Flind fue quinto en la misma disciplina con 41,77 metros. En salto triple, Julián Cousillas alcanzó el tercer puesto con 13,21 metros. Irene Boujon se ubicó 21ª en salto en largo y 13ª en salto triple con una marca de 10,20 metros. Nicolás Bonnet obtuvo el octavo puesto en salto en alto con 1,80 metros, y Milagros Montes de Oca finalizó quinta en lanzamiento de jabalina con 29,27 metros. Por su parte, Valentina González fue cuarta en su serie de 200 metros con un tiempo de 28″75 y sexta en su serie de 400 metros con 1’08», mientras que Agustín Bobadilla terminó 12° en salto en largo con 5,76 metros y quinto en salto triple con 12,49 metros.

La competencia también sirvió como instancia evaluativa para conformar el seleccionado argentino que participará del Campeonato Iberoamericano U20, previsto para junio en Perú.

El evento reafirmó el posicionamiento del CEF Nº 3 como un espacio de referencia para el desarrollo del deporte y la formación atlética en Entre Ríos y el país.