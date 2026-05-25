Renovaron alerta violeta en Entre Ríos: qué implica y cuáles son las precauciones que hay que tener

Renovaron alerta violeta en Entre Ríos debido a la persistencia de bancos de niebla y neblinas que reducirán significativamente la visibilidad durante este martes y miércoles.
Renovaron alerta violeta en Entre Ríos y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advirtió que continuarán las condiciones de baja visibilidad provocadas por bancos de niebla y neblinas persistentes en gran parte de la provincia. La advertencia estará vigente durante la madrugada y las primeras horas de este martes y miércoles, por lo que las autoridades pidieron extremar las precauciones al circular.
Según informó el organismo meteorológico en su última actualización, el fenómeno puede afectar de manera significativa las actividades cotidianas, especialmente el tránsito en rutas, caminos y accesos urbanos. La presencia de niebla densa podría generar complicaciones para conductores y peatones debido a la reducción considerable de visibilidad.
“El área será afectada por bancos de niebla y neblinas persistentes que provocarán una reducción significativa de visibilidad”, informó el SMN en el comunicado oficial emitido para Entre Ríos y otras provincias alcanzadas por la alerta violeta.
Qué implica la alerta violeta del SMN
La alerta violeta es una categoría emitida por el Servicio Meteorológico Nacional para advertir sobre fenómenos que, si bien no representan necesariamente un riesgo extremo, pueden generar inconvenientes o dificultades importantes en la vida diaria. En este caso, la advertencia responde a la persistencia de niebla densa durante varias horas consecutivas.
Este tipo de fenómeno meteorológico suele impactar principalmente en la circulación vehicular. La baja visibilidad obliga a reducir la velocidad y aumentar las medidas de seguridad para evitar accidentes de tránsito, especialmente en rutas nacionales y provinciales donde el flujo vehicular es constante durante la mañana.
Además de Entre Ríos, la alerta también alcanza a Santa Fe, Corrientes, gran parte de la provincia de Buenos Aires y sectores del Chaco. En todas esas zonas, las condiciones climáticas serán similares y podrían mantenerse durante las próximas 48 horas.
Las recomendaciones para circular con niebla
Frente a este escenario, el SMN difundió una serie de recomendaciones preventivas destinadas a minimizar riesgos. Entre las principales sugerencias se encuentra evitar circular mientras persistan los bancos de niebla, especialmente durante las primeras horas del día
“Evitá circular”, indicaron desde el organismo nacional como primera medida preventiva. Asimismo, remarcaron que, en caso de que la niebla sorprenda durante un viaje, es fundamental mantener una distancia prudente entre vehículos y evitar maniobras de sobrepaso.
“Si la niebla te sorprende durante la conducción, mantené distancia entre vehículos y no sobrepases a otros”, remarcaron desde el SMN. Además, recomendaron utilizar luces bajas y antiniebla, reducir considerablemente la velocidad y buscar un lugar seguro para detenerse en caso de ser necesario, señaló el organismo.
Precaución en rutas y accesos urbanos
Las autoridades también advirtieron que estacionar sobre banquinas o calzadas puede resultar peligroso debido a la escasa visibilidad. Por eso, insistieron en detenerse únicamente en zonas seguras y alejadas de la circulación vehicular.
“Encendé las luces bajas y las antiniebla”, “Reducí la velocidad” y “En cuanto puedas, estacioná en un lugar seguro. No lo hagas sobre banquinas o calzadas”, fueron otras de las recomendaciones difundidas oficialmente por el organismo meteorológico.