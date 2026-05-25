Colonia Elía: Encuentran sumergida una moto que había sido robada en Colón

Un atardecer de esparcimiento familiar terminó en un sorpresivo procedimiento policial este lunes, luego de que un grupo de vecinos localizara una motocicleta de alta cilindrada oculta en el fondo de un cauce de agua.

Tras los primeros peritajes, se confirmó que el rodado tenía un pedido de secuestro vigente desde hacía casi un año.

DESCUBRIMIENTO EN EL ARROYO

Según se confirmó a Génesis24, el hecho se registró alrededor de las 16:00 horas de hoy, en la zona rural de Colonia Elía, más precisamente en las inmediaciones de la Estancia «La María Luisa». Allí, una vecina se encontraba junto a su grupo familiar disfrutando de la jornada a la vera del arroyo, en el sector conocido popularmente como «Pozo Bernechi».

En un momento dado, los presentes divisaron las formas de lo que parecía ser un vehículo bajo la superficie del agua. Con esfuerzo, lograron retirar el pesado objeto hacia la orilla y, al constatar que se trataba de una motocicleta en estado de abandono, dieron aviso inmediato a la línea de emergencias policiales.

Al lugar acudió de urgencia el personal de la Comisaría Cuarta. Los uniformados constataron que se trataba de una motocicleta marca Bajaj Rouser, modelo 135 LS, de color negra.

El vehículo presentaba severas muestras de deterioro por el paso del tiempo y la acción del agua, no poseía la chapa patente colocada y su tambor de encendido (ignición) se encontraba completamente violentado y arrancado, signos habituales de la modalidad de robo de motovehículos. Los peritos estimaron que el rodado llevaba varios días —e incluso semanas— sumergido en ese sector del arroyo para evitar que fuera localizado en los controles viales urbanos.

Al ingresar los números de cuadro y motor en la base de datos unificada del Registro Nacional de la Propiedad del Automotor (RNPA), el sistema informático policial arrojó un resultado clave: el motovehículo poseía un pedido de secuestro activo y vigente de fecha 07 de julio de 2025.

La denuncia original por robo había sido radicada en la Comisaría San José, dependiente de la Jefatura Departamental Colón.

Ante esta situación, las autoridades policiales de la Comisaría Cuarta procedieron al secuestro formal y preventivo de la unidad, dando intervención a la Fiscalía local en Turno. Se iniciaron los trámites de rigor para el correspondiente peritaje dactiloscópico y mecánico, y ya se coordinan las acciones administrativas para notificar al propietario original sobre el recupero del bien.

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