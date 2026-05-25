En los festejos por el 25 de Mayo, Frigerio hizo un fuerte llamado al diálogo y el consenso

El programa incluyó el tradicional Tedeum en la Catedral San José, un desfile cívico-militar en el Parque de la Estación y el despliegue del Gran Pericón Nacional, del que participaron más de 2.000 parejas de baile.

Durante su discurso, el mandatario entrerriano invitó a la reflexión sobre el presente del país. «Cada 25 de mayo nos obliga a hacernos una pregunta incómoda, pero necesaria. ¿Qué hacemos con la libertad que heredamos?», interpeló Frigerio, al tiempo que recordó que la gesta de 1810 constituyó el momento en que un pueblo decidió «empezar a hacerse cargo de su propio destino». En esa línea, remarcó que gobernar exige ordenar el Estado y terminar con los privilegios para garantizar un desarrollo transparente y duradero.

Asimismo, el gobernador hizo especial hincapié en la necesidad de superar las divisiones y convocar a la unidad nacional para impulsar las transformaciones pendientes. «Estoy convencido de que las únicas transformaciones duraderas son las que se construyen con diálogo, con consensos y con la capacidad de pensar más allá de nosotros mismos», enfatizó. Instó a los argentinos a recuperar la convicción patriótica y a entender que es posible «debatir sin odiarnos» y defender las ideas con respeto.

Por su parte, el intendente de Gualeguaychú, Mauricio Davico, destacó el valor histórico de la fecha y el orgullo de la comunidad al consolidar esta celebración como una auténtica fiesta de las tradiciones locales. «Sigamos luchando por ser libres, porque la libertad es convivencia, es respeto sin sumisión, diálogo sin imposición», manifestó. Además, convocó a los ciudadanos a trabajar juntos, aun con diferencias, para edificar un país que merezca ser vivido por todos.