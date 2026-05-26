Muerte del pequeño Jeremías en Concepción del Uruguay: Se homologaría el acuerdo con el acusado por el hecho

El caso Jeremías Aguiar estaría llegando a su fin, ya que este miércoles se conocerá el dictamen del juez interviniente, doctor Nicolás Gazali, ante quien e presentó el acuerdo abreviado al que llegaron las partes, el cual fue tratado la semana pasada en la Cámara Penal de Concepción del Uruguay.

Tras la IPP, las partes intervinientes, Defensa del acusado Diego Antonio Luna, ejercida por los doctores Félix Pérez y Leandro Monje, con la Fiscalía a cargo de la doctora María José Labalta y la Querella en manos del doctor Jair Gay, llegaron a un acuerdo de pena, al que aceptaron tanto el acusado, como la familia de la víctima.

A esto se llega luego de que en primer momento se elevara el caso a juicio oral, por lo que esta instancia quedó sin efecto y se presentó el pedido de 3 años de prisión de cumplimiento efectivo y una reparación económica que será entregada a los familiares de Jeremías.

El trágico siniestro

Como se recordará, Luna fue protagonista del siniestro vial cuando el viernes 26 de septiembre de 2025 cuando se conducía sin los cuidados del caso de sur a norte en el auto Chevrolet Meriva por calle Erausquin, entre Pablo Lorenz y Lorenzo Sartorio, oportunidad en la que embistió al niño Jeremías Aguiar que jugaba junto a su abuela persiguiendo a unos pollitos, causándole tremendas lesiones que lo llevaron a la muerte”.

El acusado fue detenido y se dictó la prisión preventiva, siendo derivado a la Unidad Penal Nº 4, pero luego se dispuso la prisión domiciliaria, lo que finalmente no se pudo concretar ante el hostigamiento al cual podría llegar a ser sometido por parte de los familiares del niño, lógicamente indignados por el suceso.

Esto es importante de tener en cuenta, ya que el tiempo que lleva detenido (8 meses) deberá restarse de la pena im puesta ya que Luna fue encarcelado desde el primer día de iniciada la causa penal.

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