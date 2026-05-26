Investigan el incendio de un camión estacionado en la vía pública y no descartan que haya sido intencional

Un camión utilizado para la distribución de mercadería sufrió importantes daños tras incendiarse durante la madrugada de este lunes en Concordia.
El hecho ocurrió sobre calle Ituzaingó, entre Urdinarrain y Vélez Sarsfield, y se investigan las causas del fuego.
Pasadas las 00:30 horas, personal policial y dos dotaciones de Bomberos Zapadores fueron comisionados al lugar, luego de que vecinos alertaran sobre el incendio de un vehículo estacionado en la vía pública.
Al arribar, los efectivos constataron que las llamas afectaban la cabina de un camión Mercedes Benz dedicado al reparto de mercadería. De inmediato, los bomberos comenzaron las tareas para controlar el foco ígneo, que se concentraba principalmente en la zona del conductor.
Importantes daños en la cabina
Pese al rápido accionar del personal, el fuego consumió gran parte de la cabina del rodado y provocó importantes daños materiales.
De acuerdo a las primeras informaciones, las causas del incendio aún no fueron determinadas y no se descarta que el hecho haya sido intencional. Las pericias correspondientes serán realizadas por personal de Bomberos Zapadores durante las próximas horas.
Afortunadamente, no se registraron personas lesionadas.
Concordia Policiales