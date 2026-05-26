Conflicto en Granja Tres Arroyos: tras la asamblea, trabajadores marcharon y se manifiestan en el Monumento a Urquiza

Numerosos operarios de la planta «La China» se movilizaron en Concepción del Uruguay para visibilizar la dramática situación. El predio fabril permanece completamente paralizado y custodiado por seguridad. Este miércoles habrá una audiencia clave en Paraná.

CONCEPCIÓN DEL URUGUAY — La profunda crisis laboral desatada por el sorpresivo cierre de la planta frigorífica “La China” sumó un nuevo capítulo en las calles de Concepción del Uruguay. Tras la finalización de la asamblea general de urgencia que se llevó a cabo este mediodía en el camping recreativo del gremio y kluego del encuentro con el intendente Lauritto, los trabajadores pertenecientes a Granja Tres Arroyos (GTA S.A.) resolvieron movilizarse y concentrándose en las inmediaciones del Monumento al General Justo José de Urquiza.

La manifestación busca visibilizar de manera directa ante la comunidad uruguayense el estado de alerta total, la angustia y la absoluta incertidumbre en la que se encuentran inmersas las 900 familias afectadas por el cese de actividades dispuesto de manera unilateral por la firma avícola.

«Está todo parado en Granja y nadie puede entrar»

El panorama en el predio industrial de la empresa reflejó desde las primeras horas de este martes la gravedad de la medida patronal. Según relataron los propios operarios durante la movilización, los turnos matutinos se toparon con los portones cerrados bajo llave y con una prohibición absoluta de ingreso a las áreas de faena y producción.

“Está todo parado en granja y nadie puede entrar. Solamente hay personal de la agencia de seguridad privada custodiando el predio y las oficinas, nada más. No nos dieron ninguna explicación formal en la puerta”, señaló con indignación uno de los empleados que participaba de la protesta en el Monumento a Urquiza.

Audiencia clave este miércoles en Paraná

En medio de la fuerte tensión reinante, la conducción del Sindicato de la Alimentación, liderada por Julio César Chamorro, confirmó que se logró abrir una instancia de negociación en el ámbito provincial. Este miércoles se desarrollará una audiencia de carácter urgente en la ciudad de Paraná, convocada por las autoridades de la Secretaría de Trabajo de Entre Ríos.

Para este encuentro, los representantes de los trabajadores esperan contar con la asistencia obligatoria de los directivos del Grupo Tres Arroyos, con el objetivo prioritario de exigir precisiones, conocer el alcance temporal del cierre de la planta uruguayense y, fundamentalmente, obtener definiciones concretas que garanticen la continuidad de la actividad laboral y el cobro de los salarios adeudados.

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