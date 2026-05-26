Realizan controles de peso y dimensiones de los camiones que circulan por la provincia

Vialidad Nacional informó que se realizan operativos de control de pesos y dimensiones a vehículos de gran porte con balanzas móviles sobre la RN 12 en colaboración con la Municipalidad de Gualeguay.

Esto se suma los controles realizados en el puesto fijo ubicado sobre la Ruta Nacional 127.

En este sentido, es importante saber los límites de pesos y dimensiones que permite la legislación vigente y comprender el impacto que cada ítem tiene sobre las calzadas:

Peso por eje: los pavimentos están diseñados o calculados, para los pesos legales. El incremento de un 20 % en el peso por eje, equivale a que un pavimento que debería durar 10 años dure la mitad.

– Peso total: impacta directamente en la vida útil de los puentes.

– Dimensiones: están relacionadas con los anchos de camino, con las curvas, con los sobrepasos, con la altura libre de los puentes. Cuanto mayor es la dimensión menor es el margen de seguridad debido a la distancia con los demás vehículos.

Cabe destacar que, los transportistas, cargadores y toda otra persona que intervenga en la operación del transporte son responsables del cumplimiento de las normas de pesos y dimensiones.

Por ello, las tasas de resarcimiento, multas y cualquier otro reclamo por parte del Estado o de particulares afectados puede hacerse en forma indistinta a los diferentes actores.

El objetivo de estas normas es optimizar las condiciones de seguridad vial y conservar el estado de los caminos para mejorar la circulación.

Es importante destacar que todos los vehículos pueden circular libremente por la Red Vial Nacional respetando los pesos y dimensiones autorizados, en caso contrario, independientemente de la multa que pudiera corresponderle, deberá descargar el exceso a su costo y abonar la tasa de resarcimiento que establece el Decreto 79/98.