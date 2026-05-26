Se acreditaron los fondos de las Tarjetas Sociales este martes

Desde la Dirección de Políticas Alimentarias se comunicó que la acreditación corresponde a la Tarjeta de Riesgo Social, junto con sus complementos de Riesgo Nutricional, Celiaquía y Adultos Mayores.

El cronograma de habilitación alcanza a todas y todos los beneficiarios de la provincia que cuentan con esta herramienta de asistencia.