martes 26 mayo 2026

Se acreditaron los fondos de las Tarjetas Sociales este martes

El Ministerio de Desarrollo Humano, a través de la Secretaría de Seguridad Alimentaria, informa que este martes 26 de mayo se habilitaron los saldos de las Tarjetas Sociales. Los fondos ya se encuentran disponibles desde las 9.

Desde la Dirección de Políticas Alimentarias se comunicó que la acreditación corresponde a la Tarjeta de Riesgo Social, junto con sus complementos de Riesgo Nutricional, Celiaquía y Adultos Mayores.

El cronograma de habilitación alcanza a todas y todos los beneficiarios de la provincia que cuentan con esta herramienta de asistencia.

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