Docentes universitarios entrerrianos iniciaron una semana completa de paro

La medida fue resuelta por Conadu y es acompañada por AGDU en Entre Ríos. El plan de lucha contempla protestas, clases públicas y acciones de visibilización en universidades nacionales.
Los profesionales nucleados en la Asociación Gremial de Docentes Universitarios de Entre Ríos (AGDU) iniciaron este martes una semana completa de paro en adhesión a la medida definida por la Federación Nacional de Docentes Universitarios (Conadu).
La medida de fuerza se extenderá hasta el próximo 30 de mayo y forma parte del plan de lucha que la federación nacional impulsa en reclamo por la falta de convocatoria a paritarias y el incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.
Según se informó desde el sector gremial, durante la semana se llevarán adelante distintas actividades de protesta y visibilización en universidades nacionales de todo el país.
Protestas y clases públicas
Entre las acciones previstas se encuentran clases públicas, jornadas de protesta y actividades callejeras impulsadas tanto por Conadu como por los sindicatos de base que integran la federación. Asimismo, desde la organización sindical indicaron que también se avanzará en una articulación conjunta de medidas junto al Frente Sindical Universitario.
En ese marco, el Plenario de Secretarios y Secretarias Generales de Conadu resolvió realizar una protesta frente al Palacio Pizzurno para reclamar la apertura de negociaciones salariales y exigir una audiencia con autoridades nacionales del área educativa.
Además, se acordó impulsar una campaña digital nacional en defensa de la universidad pública y visibilizar la situación presupuestaria y salarial que atraviesa el sistema universitario.
Reclamos salariales y financiamiento
Desde el sector docente señalaron que el conflicto se mantiene debido a la falta de respuestas por parte del gobierno nacional con relación a las demandas salariales y presupuestarias. Entre los principales reclamos se encuentra la convocatoria a paritarias para discutir la actualización de salarios del sector universitario.
Asimismo, desde Conadu remarcaron la necesidad de garantizar el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario y sostener el funcionamiento de las universidades nacionales.
Durante la semana también se prevé solicitar una reunión con el Consejo Interuniversitario Nacional para abordar temas vinculados a las condiciones laborales docentes y al Convenio Colectivo de Trabajo.