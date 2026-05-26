martes 26 mayo 2026

Este sábado 30 de mayo Caseros será sede del Gran Prix “Caminos del Palacio”

El sábado 30 de mayo desde las 12:30 horas se desarrollará en Caseros la tercera fecha del Gran Prix Circuito “Caminos del Palacio”, organizado por H-o Run y el apoyo de la Municipalidad de Caseros.

En dicha jornada se realizarán pruebas de pedestrismo (running) en 4km Participativa y 8km Competitiva, y de ciclismo (MTB) en 17km Participativa – Cicloturismo y 35km Competitivo Sprint.

Las pruebas se llevarán adelante en las calles de la localidad y zona rural, teniendo como punto de largada la Estación del Ferrocarril.

La inscripción se puede realizar en el siguiente enlace: https://www.cronofrancolini.com.ar/caminodelpalacio.html

Radio: 102.5 FM | TV: Canales 52 & 507 | LRM774 Génesis Multimedia ((HD Radio & TV))
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