Nueva charla en escuela de la ciudad sobre adolescencia, suicidio y violencias

La Municipalidad de Concepción del Uruguay, en materia de salud mental es una referencia territorial en la ciudad, y en tal sentido desde una escuela secundaria de Villa Las Lomas Sur se realizó una solicitud a la Secretaría de Salud municipal, para que se pueda dar una charla profesional sobre el tema de violencias.

En el encuentro participaron todos los alumnos de 1ro a 6to año y profesores de la Escuela N°30 «Río de los Pájaros». El Lic. Mario Quinteros, brindó una charla donde el tema principal fue suicidio adolescente y violencias, al respecto, señaló: “Previamente a la charla se hizo un buzón de preguntas anónimas que se repartió entre los chicos y chicas y entonces derivó en varios otros temas afines, fueron disparadores muy interesantes para una charla muy movilizadora”, destacó Quinteros.

“Esto es un pedido que surge de la escuela. Cuando hay alguna dificultad con alguna de estas temáticas recurren a la Municipalidad y, desde la Dirección de Salud Mental tratamos de resolver rápidamente ese pedido. La atención primaria se desarrolla no solamente en los centros de salud, sino que los mismos profesionales que están en los centros de salud salen al territorio para actividades como éstas”, explicó German Bercovich, Director de Salud Mental de Concepción del Uruguay.

Hablemos sobre suicidio

Por otra parte, en el marco del Programa Municipal Hablemos sobre Suicidio de la Dirección de Salud Mental de la Municipalidad de Concepción del Uruguay, se realizó el encuentro con padres y madres de la Escuela Secundaria N° 20 “Juan Bautista Rolando”, donde en las semanas anteriores ya se había alcanzando a los distintos turnos de la institución, sumando casi 400 alumnos en total.

La charla con las familias fue tras una invitación voluntaria, asistieron unos 30 referentes adultos de los estudiantes de la institución, y el diálogo rondó sobre varios aspectos que no solo abarcaron la conducta suicida, sino también algunos de los factores de riesgo más comunes: el bullying, los desafíos sociales, la comunicación dentro de la familia, y los cortes autoprovocados, entre otros. En este caso, la charla fue coordinada por el propio Dr. Bercovich.

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