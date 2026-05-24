Narcomenudeo en Colón: Allanamientos simultáneos culminaron con una mujer detenida y el secuestro de estupefacientes

En el marco de tareas investigativas impulsadas por la supuesta infracción a la Ley Provincial N° 10.566 de Narcomenudeo, durante la jornada de la víspera se desplegó un imponente operativo táctico que incluyó dos procedimientos domiciliarios ejecutados de manera simultánea en diferentes puntos de la ciudad.

Según se confirmó a Génesis24, las diligencias judiciales, que dieron inicio en horas de la tarde y se extendieron de forma ininterrumpida hasta cerca de la medianoche, contaron con el apoyo y la colaboración estratégica de las Guardias Especiales de esta Jefatura Departamental y de la Departamental Tala.

Las medidas fueron dispuestas por el Juzgado de Garantías local, a cargo del Dr. Jesús David Alexis Penayo Amaya, bajo la coordinación de la Unidad Fiscal, liderada por el Dr. Alejandro Perroud.

El despliegue de los uniformados se concentró en dos fincas previamente individualizadas por las tareas de inteligencia:

Primer Procedimiento (Calle Noailles al 400): En esta vivienda se logró el secuestro de elementos de crucial interés para la causa, detallándose la incautación de un dispositivo de telefonía celular, una suma de dinero en efectivo de curso legal (pesos argentinos), así como también diversos envoltorios de nylon que contenían una sustancia blanquecina, la cual, tras los test de orientación, arrojó resultado positivo para clorhidrato de cocaína. Asimismo, se halló un frasco con una sustancia vegetal verdosa que dio positivo para cannabis sativa.

El decomiso se completó con dos motocicletas, una balanza de precisión digital, un sobre con bicarbonato de sodio, elemento habitualmente utilizado para el estiramiento de las sustancias y cinco cartuchos calibres .22. En el lugar se procedió a la correcta identificación de tres ciudadanos (dos mujeres y un hombre) y se efectivizó la detención de una mujer de 27 años de edad, quien quedó a disposición de las autoridades magistradas.

Segundo Procedimiento (Calle Rocamora al 600): De forma paralela, el personal policial irrumpió en un segundo inmueble donde, tras una exhaustiva requisa de las dependencias, se cumplimentó el secuestro formal de una segunda balanza digital y múltiples recortes de nylon, elementos que guardarían estrecha relación con el presunto fraccionamiento y comercialización de las sustancias prohibidas.

La totalidad de los elementos incautados y la persona aprehendida fueron puestos de inmediato a resguardo y disposición de las autoridades judiciales pertinentes, continuándose con las actuaciones de rigor para establecer las responsabilidades penales correspondientes.

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