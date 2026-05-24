Concepción del Uruguay: Secuestran moto que estaba oculta entre pastizales

Un rápido despliegue del personal de la Comisaría Primera permitió el secuestro de un motovehículo que delincuentes habían escondido entre las malezas en la zona norte de la ciudad, luego de ser vistos en una actitud sospechosa por los vecinos.

Según se confirmó a Génesis24, el procedimiento se inició alrededor de las 01:40 horas de la madrugada de este domingo, cuando un llamado telefónico a la dependencia policial alertó sobre la presencia de tres sujetos en la zona de Barrio San Isidro. Según el relato de los vecinos, los individuos trasladaban a la par una motocicleta de color rojo con dirección hacia el Barrio Ex Circuito Mena.

De inmediato, los efectivos diagramaron un operativo cerrojo y comenzaron un exhaustivo rastrillaje a pie y con balizas en las zonas de terrenos baldíos y densa vegetación. Minutos más tarde, a las 01:55 horas, los uniformados lograron localizar el rodado oculto entre los pastizales.

Se trata de una motocicleta marca Keller, modelo 110 cc de color roja. Al ser verificado el dominio a través del sistema del Registro Nacional de la Propiedad del Automotor (RNPA), se constató que la unidad no registraba hasta ese momento un pedido de secuestro activo por robo.

De acuerdo a las bases de datos registrales, el motovehículo figura a nombre de un ciudadano de la localidad de Nogoyá, provincia de Entre Ríos.

Ante el evidente hallazgo en estado de abandono y las circunstancias del descarte, se dio intervención formal al Fiscal Auxiliar en turno. El magistrado dispuso el inmediato secuestro preventivo del vehículo para establecer su real procedencia y propiedad.

En el lugar del hecho trabajaron los peritos de la División Policía Científica para realizar las correspondientes pericias dactiloscópicas y de verificación mecánica, iniciándose las actuaciones de rigor a fin de localizar al titular o determinar si el rodado fue sustraído recientemente en la jurisdicción.

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