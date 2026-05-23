Expo Rural 2026: tractores en acción, Drive Experience y zona off road en una propuesta única para el Litoral

La Expo Rural de Concepción del Uruguay sumará una Zona Dinámica, un Drive Experience y una Zona Off Road que la consolidan como la única exposición rural del Litoral con estas tres experiencias activas.

La Expo Rural de Concepción del Uruguay 2026, que se realizará del 25 al 27 de septiembre en el predio de la Sociedad Rural local, incorporará tres propuestas dinámicas que transformarán la experiencia de productores, contratistas, empresas y público visitante: la Zona Dinámica, el Drive Experience y la Zona Off Road.

Zona Dinámica: maquinaria agrícola en acción

La Zona Dinámica es un espacio especialmente diseñado para que empresas de tractores y maquinaria agrícola realicen demostraciones a campo. Los equipos trabajarán en movimiento, mostrando potencia, capacidad operativa, tecnología y desempeño directamente sobre el terreno.

De esta manera, la maquinaria dejará de ser solo una exhibición estática para convertirse en una experiencia activa, pensada para quienes toman decisiones de compra, inversión y renovación tecnológica.

Drive Experience: probar antes de comprar

Una pista exclusiva para transformar el interés en decisión de compra.

El Drive Experience es la nueva propuesta de la Expo Rural 2026: un espacio donde los potenciales compradores suben al tractor, lo operan y lo viven en primera persona, acompañados en todo momento por un operador especializado de la marca. La experiencia no es abierta al público general, sino una instancia exclusiva orientada a quienes están evaluando una decisión de inversión.

Cada prueba se realiza en un circuito diseñado para demostrar rendimiento real en el campo, con el respaldo técnico del equipo de la marca. Esta modalidad convierte la visita a la exposición en un momento concreto de decisión: el potencial comprador no solo ve el equipo, sino que lo conduce y lo evalúa en condiciones reales, junto a quien mejor lo conoce.

Zona Off Road: test drive de vehículos 4×4

La Zona Off Road para test drive de vehículos 4×4 completa la propuesta dinámica de la muestra. Las automotrices podrán exhibir prestaciones, tracción, confort y capacidad de sus unidades en un circuito especialmente preparado dentro del predio, ofreciendo a potenciales compradores una experiencia de conducción real.

Una propuesta única en el Litoral

Con la incorporación de estas tres actividades, la Expo Rural de Concepción del Uruguay se consolida como la única exposición rural del Litoral que reúne tractores y maquinaria agrícola en acción, un Drive Experience para prueba en primera persona y test drive de vehículos 4×4, generando una experiencia diferencial para marcas, productores y visitantes.

Rubén Magariños, director de la expo destacó que esta apuesta forma parte del crecimiento previsto para la edición 2026, con el objetivo de fortalecer el perfil productivo, tecnológico y comercial de la muestra.

Una muestra con fuerte arraigo regional

La Expo Rural 2026 llega luego de una edición de fuerte impacto regional, con miles de visitantes, más de 150 expositores y un importante movimiento de negocios vinculado al agro, la ganadería, la maquinaria, los servicios y el comercio.

Además de la Zona Dinámica, el Drive Experience y el circuito Off Road, la exposición contará con remates de hacienda, stands comerciales, maquinaria agrícola, insumos para la ganadería, avicultura, rondas de negocios, gastronomía regional, espectáculos, concurso de saltos hípicos y actividades para toda la familia.

La incorporación de estas propuestas marca un nuevo paso en la evolución de la Expo Rural de Concepción del Uruguay y refuerza su posicionamiento como uno de los grandes puntos de encuentro del litoral argentino.

Expo Rural de Concepción del Uruguay 2026

Del 25 al 27 de septiembre de 2026

Predio de la Sociedad Rural de Concepción del Uruguay – Autovía Artigas, Km 132

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