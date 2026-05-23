Concepción del Uruguay: Adolescentes detenidos tras provocar disturbios a la salida de un pool

Durante la madrugada de este sábado, personal del Comando Radioeléctrico debió intervenir, tras registrarse un altercado en la vía pública protagonizado por dos adolescentes que, además, intentaron ocultar sus identidades a las autoridades.

Según se confirmó a Génesis24, el hecho se registró a las 01:30 horas, cuando un móvil policial fue comisionado a un local de pool ubicado sobre el Bulevar Yrigoyen, entre las calles Leguizamón y Urquiza. En el lugar, los uniformados individualizaron a dos jóvenes que se encontraban provocando disturbios y alterando el orden en las afueras del establecimiento.

Al momento de ser interceptados por los efectivos para el correspondiente control, ambos sujetos adoptaron una postura reticente: se negaron a brindar sus datos filiatorios y, posteriormente, aportaron datos falsos a los uniformados, manifestando únicamente que eran menores de edad.

Ante esta situación, se dio intervención inmediata al Fiscal Auxiliar en turno, quien dispuso el traslado de los involucrados hacia la Comisaría de Minoridad y Violencia Familiar para su correcta identificación legal. Previo al alojamiento, los adolescentes fueron derivados al nosocomio local para el pertinente examen médico de rutina.

Una vez en la dependencia especializada, se logró establecer que se trataba de dos menores de 15 y 16 años de edad, domiciliados en la ciudad. Tras cumplimentarse los trámites correspondientes, la magistratura interviniente ordenó que ambos fueran entregados formalmente a sus progenitores.

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