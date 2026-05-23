Colón: Dos mujeres fueron hospitalizadas tras chocar contra una palmera. La alcoholemia dio positiva

El accidente ocurrió en la Rotonda del Cristo, en Colón. El conductor perdió el control del auto y el test de alcoholemia dio positivo.
Dos mujeres resultaron heridas y debieron ser hospitalizadas luego de un siniestro vial ocurrido durante la mañana de este sábado en la ciudad de Colón, sobre la Ruta ex 26, en inmediaciones de la denominada Rotonda del Cristo.
Según se informó oficialmente, por causas que se tratan de establecer mediante las pericias correspondientes, un joven de 22 años que conducía un automóvil Peugeot 206 perdió el control del vehículo, se desvió de su trayectoria e impactó de manera frontal contra una palmera ubicada en el sector.
Como consecuencia del fuerte choque, las dos mujeres que viajaban como acompañantes sufrieron lesiones y fueron trasladadas en ambulancia hacia el Hospital San Benjamín de Colón para recibir atención médica.
Alcoholemia positiva
Tras el accidente, en el lugar intervino personal de Inspección Municipal, cuyos agentes realizaron el correspondiente test de alcoholemia al conductor del rodado.
El examen arrojó resultado positivo, por lo que, de acuerdo a la normativa vigente, se procedió a la retención preventiva del automóvil involucrado en el siniestro.
Personal policial trabajó en el lugar realizando las actuaciones de rigor para determinar cómo se produjo el accidente vial.
SE INICIARON ACTUACIONES POR ACCIDENTE DE UN OPERARIO
Por otro lado, pasado el mediodía de ayer, se dieron inicio a actuaciones simples, con la debida intervención y conocimiento de la Unidad Fiscal de Colón, a raíz de un accidente ocurrido en la vía pública de nuestra ciudad.
El hecho se registró en inmediaciones de la arteria Reibel al 800. Por causas que se tratan de establecer, un ciudadano de 38 años de edad, quien se desempeña como operario de una empresa prestataria de servicio de televisión por cable, se encontraba realizando labores de instalación pertinente a su función.
Según los primeros datos recabados en el lugar, mientras el trabajador se hallaba a una altura aproximada de ocho metros, habría perdido la estabilidad, lo que provocó una precipitada caída hacia la superficie asfáltica.
Como consecuencia del impacto, el damnificado sufrió lesiones y debió ser trasladado en ambulancia hacia el Hospital San Benjamín de la ciudad de Colón.