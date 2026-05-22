Concepción del Uruguay: Homenaje a nuestros héroes en el 44º Aniversario del combate aeronaval del Guardacostas GC-83 Río Iguazú

En el edificio sede de la Prefectura Concepción del Uruguay, se llevó a cabo este 22 de mayo, en la mañana, el acto en el que se conmemoró el 44° aniversario de la participación de la Prefectura Naval Argentina en la guerra de Malvinas y el combate aeronaval del guardacostas GC-83 Río Iguazú.

En ese contexto, nos honró con su presencia el Prefecto Principal (Retiro Efectivo) Veterano Guerra Malvinas Raúl Alberto Lanzi, junto a Soldados Conscriptos Veteranos de Guerra de Malvinas Sr. Armando Scevola y Sr. Anibal DIAZ y familiares del Cabo Primero Post Mortem Julio Omar Benítez. Participaron además del acto la Vicepresidente Municipal, Ing. Rossana Sosa Zitto; el Intendente de Colonia Elía, Sr. Eduardo Barrera; autoridades municipales, integrantes de las Fuerzas Armadas, Fuerzas de Seguridad y Policiales (PFA, GNA, PNA), Policía de Entre Ríos, representantes de Migraciones, Aduana e invitados especiales.

Durante el desarrollo de la ceremonia, se leyeron palabras alusivas, recordando aquel 22 de mayo de 1982 y destacando el valor y compromiso del personal de la Institución durante el conflicto del Atlántico Sur. Asimismo, se evocó el momento en que, partieron los guardacostas hacia las Islas Malvinas, constituyendo una clara muestra del compromiso con la defensa de la soberanía nacional.

Seguidamente, en un momento especialmente significativo, se ejecutó dos toques de campana, procediéndose al descubrimiento del mural de línea de tiempo “Prefectura en Malvinas”, donde se simboliza la participación de nuestros héroes de la Institución, destacando las misiones más relevantes, manteniéndose viva la memoria y el reconocimiento a su entrega y sacrificio.

La hazaña del GC-83 Río Iguazú

El 22 de mayo el guardacostas GC- 83 Río Iguazú zarpó con destino a Puerto Darwin, en una misión de transporte de personal del Ejército Argentino y piezas de artillería.

Luego de más de tres horas de navegación, fue atacado por dos aviones Sea Harrier ingleses, librándose un nuevo combate:En esta acción perdió la vida el Cabo 2º Julio Omar Benítez mientras operaba una de las ametralladoras y resultaron heridos el Oficial Principal Gabino O. González, el Ayudante de 3ª Juan J. Baccaro y el Cabo 2º Carlos A. Bengochea.

Cabe destacar la valiente y denodada acción del Cabo 2º José Raúl Ibáñez quien al ver a su compañero Benítez caído tomó su posición y repelió la agresión logrando derribar a uno de los aviones.

Como consecuencia del enfrentamiento el guardacostas sufrió graves averías en el casco por lo que el buque fue embicado en una isla a trece millas al Este de Puerto Darwin, disponiéndose su abandono ante la eventualidad de nuevos ataques. Todo el personal fue evacuado por medio de helicópteros de la Fuerza Aérea Argentina a Puerto Darwin. Allí el 24 de mayo a las 18.00 h. El cabo Benítez fue inhumado con las honras fúnebres correspondientes.

Los cañones, equipos de comunicaciones y víveres militares que llevaba el Guardacostas fueron luego recuperados y trasladados a Darwin, cumpliéndose de esta manera con la misión original de transportar las armas de apoyo pesadas que resultarían vitales durante la heroica defensa armada protagonizada días después en el combate de Goose Green.

Con fecha 22 de mayo de 1982 Benítez fue promovido “post mortem” al grado de Cabo 1º y distinguido por su accionar con la medalla “La Nación Argentina al Muerto en Combate”.

Este prefecturiano había nacido el 22 de enero de 1962 en Basavilbaso, Entre Ríos, e ingresó a la Institución en 1979 como Marinero de 1ª. Egresó de la Escuela de Suboficiales “Prefecto General (PM) Martín Jacobo Thompson” en diciembre de 1980 como Cabo 2º del escalafón Navegación y fue destinado al Servicio de Buques Guardacostas. En 1981 participó en la búsqueda del avión “BAC-500” de Austral caído al Río de la Plata, mereciendo el reconocimiento del Juez Federal Dr. José Nicasio Dibur por la labor cumplida.

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