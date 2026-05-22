ATER emitió la tercera cuota del Inmobiliario Urbano de manera digital

Además, la boleta ya se encuentra disponible en el sitio oficial del organismo, ATER, y puede abonarse mediante las distintas alternativas de pago online, sin necesidad de contar con la versión impresa.

Cómo pagar sin boleta de papel

De acuerdo al cronograma de vencimientos establecido por el organismo, los contribuyentes podrán abonar la tercera cuota hasta el martes 16 de junio para los dígitos verificadores finalizados entre 0 y 4, y hasta el miércoles 17 de junio para aquellos terminados entre 5 y 9.

El esquema 2026 del Impuesto Inmobiliario Urbano mantiene el descuento del 15 por ciento por «Buen Pagador» para quienes hayan abonado en término todas las cuotas correspondientes al período fiscal 2025.

Desde el organismo recordaron que la modalidad de cancelación en cinco cuotas tiene como objetivo facilitar el cumplimiento tributario sin generar una carga adicional para los contribuyentes. En ese sentido, el monto anual determinado para cada inmueble se distribuye en más vencimientos, permitiendo organizar el pago a lo largo del año.

Asimismo, se aclaró que la inclusión en la boleta de la especificación «Fondo de Mantenimiento de Edificios Escolares» no representa un nuevo tributo ni implica un incremento del impuesto. Se trata de una asignación específica destinada al financiamiento de obras de infraestructura escolar y servicios públicos esenciales.

En el marco de las políticas de eficiencia y modernización, la emisión 2026 se realizó en línea con la política tributaria impulsada por el gobierno provincial, orientada a reducir la presión tributaria y simplificar los trámites para los contribuyentes.

Los contribuyentes también pueden abonar sus tributos de manera presencial en Plus Pagos Servicios presentando únicamente el DNI. Además, están habilitados los pagos mediante código QR, billeteras virtuales, home banking, débito automático y otros medios electrónicos disponibles en www.ater.gob.ar.