El Bloque de Concejales Justicialistas “Juntos por Uruguay” repudia las

amenazas e intimidaciones sufridas por su presidente de bloque

Desde el Bloque de Concejales Justicialistas “Juntos por Uruguay”

expresamos nuestro más enérgico repudio ante las amenazas e

intimidaciones sufridas por el presidente de nuestro bloque, Juan Martín

Garay, dirigidas no solo hacia su persona y su entorno familiar, sino

también hacia su ámbito institucional y laboral, alcanzando a quienes

compartimos con él la responsabilidad de la representación política

dentro de este cuerpo deliberativo.

Los hechos denunciados, que involucran mensajes de extrema violencia

atribuidos a Carlos Máximo Acosta, abogado y actual funcionario

jerárquico de la empresa estatal provincial ENERSA, constituyen un hecho

de enorme gravedad institucional que no puede ni debe ser naturalizado

bajo ningún punto de vista.

Como bloque político entendemos que el debate democrático, la crítica y

la pluralidad de opiniones forman parte esencial de la vida

institucional de nuestra ciudad y de nuestra provincia. Ninguna

diferencia política puede derivar en amenazas, intimidaciones o intentos

de disciplinamiento mediante el miedo.

Nos preocupa profundamente que este tipo de conductas provengan de una

persona con responsabilidades institucionales y formación jurídica,

quien debería actuar con absoluto apego a las normas de convivencia

democrática y al respeto irrestricto por las instituciones.

Acompañamos plenamente la denuncia penal presentada ante la Justicia y

solicitamos el pronto esclarecimiento de los hechos, así como la

inmediata adopción de las medidas de protección requeridas.

Asimismo, respaldamos las actuaciones impulsadas ante los organismos

competentes para que se evalúe la conducta ética y profesional del

denunciado, y consideramos indispensable que las autoridades

correspondientes analicen con seriedad la dimensión institucional de

hechos de semejante gravedad.

Como bloque no vamos a permanecer en silencio frente a ningún intento de

amedrentamiento hacia quienes ejercen la representación popular y

cumplen con su responsabilidad institucional.

Reafirmamos nuestro compromiso con la democracia, el respeto, la

convivencia política y la defensa irrestricta de la libertad de

expresión como pilares fundamentales de nuestra vida republicana.

Bloque de Concejales Justicialistas “Juntos por Uruguay”

Concepción del Uruguay, 17 de mayo de 2026

Fuente: Información publicada por Uruguayenses Digital y reproducida por

Análisis, en base a la denuncia penal presentada por el concejal Juan

Martín Garay ante la Justicia.

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