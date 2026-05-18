El Bloque de Concejales Justicialistas “Juntos por Uruguay” repudia las
amenazas e intimidaciones sufridas por su presidente de bloque
Desde el Bloque de Concejales Justicialistas “Juntos por Uruguay”
expresamos nuestro más enérgico repudio ante las amenazas e
intimidaciones sufridas por el presidente de nuestro bloque, Juan Martín
Garay, dirigidas no solo hacia su persona y su entorno familiar, sino
también hacia su ámbito institucional y laboral, alcanzando a quienes
compartimos con él la responsabilidad de la representación política
dentro de este cuerpo deliberativo.
Los hechos denunciados, que involucran mensajes de extrema violencia
atribuidos a Carlos Máximo Acosta, abogado y actual funcionario
jerárquico de la empresa estatal provincial ENERSA, constituyen un hecho
de enorme gravedad institucional que no puede ni debe ser naturalizado
bajo ningún punto de vista.
Como bloque político entendemos que el debate democrático, la crítica y
la pluralidad de opiniones forman parte esencial de la vida
institucional de nuestra ciudad y de nuestra provincia. Ninguna
diferencia política puede derivar en amenazas, intimidaciones o intentos
de disciplinamiento mediante el miedo.
Nos preocupa profundamente que este tipo de conductas provengan de una
persona con responsabilidades institucionales y formación jurídica,
quien debería actuar con absoluto apego a las normas de convivencia
democrática y al respeto irrestricto por las instituciones.
Acompañamos plenamente la denuncia penal presentada ante la Justicia y
solicitamos el pronto esclarecimiento de los hechos, así como la
inmediata adopción de las medidas de protección requeridas.
Asimismo, respaldamos las actuaciones impulsadas ante los organismos
competentes para que se evalúe la conducta ética y profesional del
denunciado, y consideramos indispensable que las autoridades
correspondientes analicen con seriedad la dimensión institucional de
hechos de semejante gravedad.
Como bloque no vamos a permanecer en silencio frente a ningún intento de
amedrentamiento hacia quienes ejercen la representación popular y
cumplen con su responsabilidad institucional.
Reafirmamos nuestro compromiso con la democracia, el respeto, la
convivencia política y la defensa irrestricta de la libertad de
expresión como pilares fundamentales de nuestra vida republicana.
Bloque de Concejales Justicialistas “Juntos por Uruguay”
Concepción del Uruguay, 17 de mayo de 2026
Fuente: Información publicada por Uruguayenses Digital y reproducida por
Análisis, en base a la denuncia penal presentada por el concejal Juan
Martín Garay ante la Justicia.