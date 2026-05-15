Concepción del Uruguay: Recuperan otra moto denunciada como robada

En Concepción del Uruguay, personal de la División Investigaciones de la Policía logró recuperar una motocicleta que había sido denunciada como robada días atrás.

Según se confirmó a Génesis24, el hecho original ocurrió el pasado 12 de mayo, cuando el propietario del rodado —un hombre mayor de edad— advirtió la faltante del vehículo al salir de un club de la ciudad. Se trataba de una motocicleta de 110 cc.

Por investigación policial se pudo establecer que el rodado estaría en inmediaciones de calle Lacava e Ituzaingó.

Tras dirigirse al lugar indicado, los efectivos constataron la presencia del rodado, verificando que tanto el número de cuadro como el de motor coincidían con el vehículo denunciado como robado.

Por disposición de la Fiscalía en turno, se procedió al secuestro de la motocicleta, interviniendo personal verificador y de Policía Científica para la realización de las pericias correspondientes.

Se prevé que, una vez finalizados los trámites de rigor, el vehículo sea restituido a su propietario.

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