Tiempo en Entre Ríos: pronostican neblinas y leve ascenso de las temperaturas para este martes

El SMN informa que tendremos un martes soleado y que las mínimas serán de 7°C. No se prevén lluvias para los próximos días.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informa que continúan los días fríos en la provincia. En esa línea, se anuncia un leve ascenso de las temperaturas que rondarán entre los 7°C y los 21°C.

El pronóstico extendido anticipa que la semana se presentará con buen tiempo, sin anuncio de lluvias.

Así estará el tiempo este martes

En Paraná, La Paz, Villaguay, Diamante y Nogoyá la mínima será de 7 grados y la máxima alcanzará los 21 grados. En la capital y alrededores se espera una jornada con neblinas y cielo despejado.

En Concordia, Federal, Feliciano, Federación y San Salvador, en tanto, se aguarda una mínima de 7 grados y una máxima de 21 grados. Allí también se prevé neblinas y cielo despejado para este martes.

En Gualeguaychú, Colón, Uruguay, Tala e Islas, por último, se espera una mínima de 7 grados y una máxima de 21 grados. En estas localidades se pronostica un día sin nubes. Ahora

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