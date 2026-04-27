Frigerio mantuvo un encuentro con la UIER para fortalecer el desarrollo industrial en la provincia

En la reunión, donde también estuvo presente el secretario de Industria, Catriel Tonutti, se invitó formalmente al mandatario a participar este jueves del acto de traspaso de autoridades en Mirador Tec, donde se reunirán más de 60 industriales de toda la provincia. Al respecto, Valenti señaló que en esa ocasión tienen previsto «presentar 10 puntos que ya venimos hablando con los diferentes industriales de la provincia y que queremos seguir trabajando con el gobierno».

Por su parte, el presidente, Gabriel Bourdin, destacó que la UIER «es una institución que es un faro en la provincia, que tiene mucha participación. Tenemos aproximadamente 150 empresas socias, toda la industria; sobre todo pensando siempre en el crecimiento armónico y en el desarrollo de nuestra provincia, eso es lo que buscamos».

Sobre la renovación de autoridades, dijo que «siempre están viniendo generaciones nuevas. Creo que eso tiene que ver también con cómo nosotros venimos trabajando con los jóvenes. Hay una comisión de industriales jóvenes y esto creo que es muy importante para el momento de hacer el cambio».

Luego enfatizó en el trabajo conjunto con los distintos gobiernos que permitió, «en estos últimos años, que sancionáramos una ley de Promoción Industrial, que después se transformó en el Régimen de Incentivo a las Nuevas Inversiones (RINI); y que también vinimos a defenderla ante los diputados y los senadores. Creo que ese tipo de normativas salieron con todo el apoyo, con unanimidad», dijo, además de mencionar otras leyes en las que también colaboró la entidad.

«Sabemos que ese doble esfuerzo de que uno vaya para un lado y el otro, no sirve. Siempre hemos tratado de trabajar con el gobierno, con nuestros representantes, y lo seguiremos haciendo más allá de las autoridades que estén en ese momento», finalizó.