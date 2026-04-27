Diputados destaca el Honoris Causa que UADER otorgará a Ricardo Gil Lavedra

El acto de entrega del título honorífico que se realizará este lunes 27, contará con la presencia del presidente de la Cámara Baja, Gustavo Hein. El cuerpo promovió la Declaración de Interés de la actividad, a través de una propuesta del legislador Silvio Gallay. El decano de la Facultad de Ciencia y Tecnología, Juan Pablo Filipuzzi, dialogó con Radio Diputados sobre la relevancia histórica del jurista.

La Universidad Autónoma de Entre Ríos (UADER) otorgará este lunes 27, a las 18.30, el título Doctor Honoris Causa al abogado Ricardo Gil Lavedra, en un acto que se realizará en el Auditorio “Amanda Mayor” del Rectorado de la institución académica, en Paraná.

La distinción, que ratificó el Consejo Superior tras la propuesta de la Facultad de Ciencia y Tecnología (FCyT), reconoce su destacada trayectoria como jurista y su aporte a la construcción de las instituciones públicas y al fortalecimiento de la democracia en el país.

El presidente de la Cámara de Diputados de Entre Ríos, Gustavo Hein, participará de la ceremonia que cuenta con la Declaración de Interés de la Cámara Baja, una iniciativa promovida por el diputado Silvio Gallay que entre sus fundamentos centrales resalta “los méritos académicos, científicos, profesionales y éticos del jurista como verdadero partícipe indispensable de la vida institucional, jurídica y democrática del país”.

En una entrevista con Radio Diputados, el decano de la unidad académica, Juan Pablo Filipuzzi, resaltó la dimensión histórica que tiene la figura del Gil Lavedra: «Es una de las personalidades más importantes que tiene el derecho en la Argentina y su presencia jerarquiza a nuestra universidad pública».

Clase magistral

En la misma jornada, Gil Lavedra dictará una conferencia titulada «El Juicio a las Juntas y la transición democrática». Filipuzzi subrayó que la disertación permitirá reflexionar acerca de un histórico: «Gil Lavedra fue protagonista de un proceso judicial que es ejemplo en el mundo y su testimonio resulta fundamental para las nuevas generaciones de profesionales», aseguró.

En la misma jornada, Gil Lavedra dictará una conferencia titulada «El Juicio a las Juntas y la transición democrática». Filipuzzi subrayó que la disertación permitirá reflexionar acerca de un histórico: «Gil Lavedra fue protagonista de un proceso judicial que es ejemplo en el mundo y su testimonio resulta fundamental para las nuevas generaciones de profesionales», aseguró.

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